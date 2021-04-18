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Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів житловий сектор

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 00:45
Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів житловий сектор Фото: бойовики обстріляли житловий сектор (скриншрот facebook.com/10brygada)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор з мінометів. Постраждало два будинки в Зайцеве (Жованка).

Про це повідомляє 10 гірсько-штурмова бригада в Facebook.

Інцидент стався 17 квітня після 18.00 години. Бойовики обстріляли житловий сектор в Зайцеве із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. В результаті дві міни прилетіли до житлових будинків по вулиці Журавського 23 і 24.

Українські військові повідомляють, що ніяких військових об'єктів у цих житлових будинків немає, як і самих військовослужбовців. Тобто бойовики цілеспрямовано цілили по житловому сектору, що могло призвести до загибелі мирного населення.

На кадрах, опублікованих в мережі, видно, що велика воронка є в саду одного з приватних дворів. Також осколками побило паркан і дерева.

Самі господарі будинку не постраждали - їм вдалося вчасно сховатися від обстрілу в погребі.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили тишу. В результаті був поранений український військовий.

Раніше повідомлялося, що представники від ЄС планують поїздку на Донбас. Мета поїздки - врегулювання військового конфлікту між Україною і Росією.

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