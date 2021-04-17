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Україна у відповідь висилає старшого дипломата посольства РФ

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 18:07
Україна у відповідь висилає старшого дипломата посольства РФ Фото: старший посол Росії в Києві повинен покинути Україну до 22 квітня (facebook.com/RusEmbassyUkraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна висилає старшого дипломата посольства Російської Федерації у Києві. Таке рішення є дзеркальним відповіддю на дії Москви, яка наказала залишити Росію українському консулу Олександру Сосонюку.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Україна висловила рішучий протест у зв'язку з затриманням і висилкою Сосонюка, а також відкинула висунуті йому звинувачення. При цьому в МЗС заявили, що дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденської конвенції про консульські зносини з 1963 року. У Києві вважають, що такі дії Москви ще раз підтверджують "обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".

"У відповідь на цю провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві повинен покинути територію України протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це було фактично напад.

Також РБК-Україна писало, що Україна готує відповідь з-за затримання консула в РФ.

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