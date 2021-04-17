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"Динамо" обіграло "Шахтар" і наблизилося до чемпіонства

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 21:23
"Динамо" обіграло "Шахтар" і наблизилося до чемпіонства Фото: "Динамо" має перевагу в 10 очок над "Шахтарем" за 4 тури до кінця чемпіонату (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" у 22-му турі Української Прем'єр-ліги обіграло в принциповому протистоянні донецький "Шахтар". Єдиний гол з пенальті забив Карлос Де Піна.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Результат поєдинку вирішив у середині першого тайму. Андрієвський увійшов у штрафну і в боротьбі з Антоніо впав на газон. Суддя зустрічі Катерина Монзуль вказала на "точку". VAR рішення не змінив. Де Піна зголосився бити пенальті і послав м'яч точно в кут. Трубін був близький, щоб відбити м'яч, але трохи не дотягнувся - 0:1.

У другій половині "гірники" особливих моментів для того, щоб зрівняти рахунок у матчі не мали.

У підсумку перемога "Динамо" дозволила відірватися від "Шахтаря" в турнірній таблиці на 10 очок за 4 тури до кінця. Чемпіонство кияни можуть оформити вже в наступному турі, якщо виграють у "Інгульця".

&quot;Динамо&quot; обіграло &quot;Шахтар&quot; і наблизилося до чемпіонства

Нагадаємо, раніше сьогодні полтавська "Ворскла" удома обіграла "Зорю" 4:2. Хет-трик в матчі оформив Владислав Кулач. Перемога дозволила полтавчанам підібратися на відстань одного очка до "Зорі", яка йде третьою.

Також РБК-Україна писало, що вчора "Шахтар" офіційно оголосив про розірвання контракту з Тайсоном. Бразилець продовжить кар'єру в бразильському "Інтернасьональ".

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