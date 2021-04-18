Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі

Папа Римський Франциск висловив своє занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі . Він закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України.

Про це йшлося на його недільній проповіді, передає Vatican News .

Понтифік наголосив, що з тривогою слідкує за подіями, що розгортаються на Донбасі, де "протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню".

"Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані", - заявив він.

Папа Римський висловив занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та закликав помолитися за місцеве населення.