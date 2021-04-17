Росія створила реальну загрозу для Європи, - міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, що Росія створила "конкретну і безпосередню" загрозу безпеці Європи. Таку заяву міністр оборони Німеччини зробила на тлі стягування російський військ до українських кордонів.
"Російське зброю та військові дії в центрі Європи створили реальні загрози", - заявила Крамп-Карренбауэр.
За її словами, стягування військ РФ до українського кордону було спрямоване не на те, щоб вселити довіру, а щоб "спровокувати реакцію".
Зазначимо, вчора в Парижі відбулися переговори лідерів України, Франції та Німеччини - Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. За підсумками переговорів За підсумками переговорів Зеленский, Макрон і Меркель закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму.
Раніше Крамп-Карренбауэр звинуватила Росію в провокаціях через нарощування військ біля України.
Також РБК-Україна писало, що в штабі операції Об'єднаних сил заявили, що зараз немає ознак підготовки Росії до настання. Поки РФ лише демонструє силу.