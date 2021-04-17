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У ФСБ розкрили деталі затримання українського консула: хотів купити закриті бази даних

Новость на русском → Росія, Субота 17 квітня 2021 19:21
У ФСБ розкрили деталі затримання українського консула: хотів купити закриті бази даних Фото: консула України Олександра Сосонюка (ліворуч) затримали за підозрою в шпигунстві (скрін з відео ФСБ РФ)
Автор: Ігор Литвиненко

Федеральна служба безпеки Російської Федерації розкрила подробиці затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі. Український дипломат нібито хотів купити закриті бази даних.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Російські спецслужби відзначають, що Сосонюк планував придбати бази даних в середині березня.

"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописки, по машинам, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомили у ФСБ росії.

Нагадаємо, Олександр Сосонюка затримали 16 квітня в Санкт-Петербурзі за підозрою в шпигунстві. За інформацією ФСБ був затриманий нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання Сосонюка було фактично напад.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація зробила Сосонюку припис про необхідність покинути Росію до 21 квітня включно.

У свою чергу Україна дзеркально висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.

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