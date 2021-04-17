У ФСБ розкрили деталі затримання українського консула: хотів купити закриті бази даних
Федеральна служба безпеки Російської Федерації розкрила подробиці затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі. Український дипломат нібито хотів купити закриті бази даних.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Російські спецслужби відзначають, що Сосонюк планував придбати бази даних в середині березня.
"Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописки, по машинам, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ", - повідомили у ФСБ росії.
Нагадаємо, Олександр Сосонюка затримали 16 квітня в Санкт-Петербурзі за підозрою в шпигунстві. За інформацією ФСБ був затриманий нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання Сосонюка було фактично напад.
Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація зробила Сосонюку припис про необхідність покинути Росію до 21 квітня включно.
У свою чергу Україна дзеркально висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.