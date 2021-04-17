Макрон планує переговори з Путіним. Будуть говорити про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести найближчим часом переговори з російським колегою Володимиром Путіним. Під час переговорів буде обговорюватися питання України .

В Єлисейському палаці відзначили, що Макрон під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив прихильність Франції "єдності і суверенітету України". При цьому президент Франції висловив рішучість повністю дотримуватися мінські домовленості і знайти "міцне політичне рішення конфлікту".

"Президент республіки і президент Зеленський також обмінялися думками з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в рамках відеоконференції. Вони спільно відзначили, що висновки паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року, залишаються цілком актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки скоро обговорить це з президентом Путіним", - зазначили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера Франції Еммануеля Макрона. Також до переговорів по відеозв'язку підключилася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Сторони обговорювали загострення конфлікту в Україні.