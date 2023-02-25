Годовщина вторжения в Украину, новые санкции для РФ и выступление Зеленского: новости за 24 февраля

Год назад, 24 февраля 2022 года, государство-оккупант Россия начало полномасштабное вторжение в Украину. Весь мир поддержал Украину и помогает ей мужественно противостоять диктатору Владимиру Путину.

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 24 февраля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ввели дополнительные санкции против оккупантов

Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц.

Соединенные Штаты объявили о ряде дополнительных мер, направленных на продолжение предоставления Украине необходимой поддержки и привлечения России к ответственности за ее агрессивную войну. Кроме этого , были введены санкции против российских чиновников и пропагандистов.

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.

Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России и пообещали дополнительную военную помощь Украине.

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского

24 февраля Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Встреча президента Украины с журналистами была посвящена годовщине полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны.

По словам Зеленского, о начале поиска формата дипломатического завершения войны можно будет говорить только когда Россия прекратит уничтожать украинцев и украинскую землю.

Он также считает, что Россия может не остановиться в Украине и приступить к вторжению в другие страны, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину необходимо показывать успех.

Президент рассказал, что Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия, однако это не ракеты ATACMS, а другой вид.

Зеленский считает, что факт того, что Китай представил свою инициативу по миру в Украине, неплохой.Но сейчас вопрос о том, какие шаги будут после таких предложений.