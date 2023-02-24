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Зеленский о дальнобойном оружии для Украины: Мы договорились с Британией

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Пятница 24 февраля 2023 20:14
Зеленский о дальнобойном оружии для Украины: Мы договорились с Британией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина договорилась с Британией о поставках дальнобойного оружия, однако это не ракеты ATACMS, а другой вид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие - это защита гражданского населения. Мы договорились с Британией. Другой вид (чем ATACMS - ред.), но дальнобойное оружие", - сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет использовать ее для ударов по территории РФ.

"Среди наших партнеров распространяется нарратив, что дальнобойное оружие якобы необходимо для ударов по России. Однако Россия разместила свое оружие на территории Украины на таком расстоянии, что они могут бить по гражданскому населению. Например, они постоянно бомбят Херсон, зная, что в ВСУ нет оружия, чтобы им ответить", - объяснил глава государства.

Напомним, по словам Зеленского, Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.

РБК-Украина приводит ключевые заявления президента на пресс-конференции.

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