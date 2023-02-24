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Путину нужно показывать успех. Зеленский допустил вторжение РФ в другие страны

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 19:31
Путину нужно показывать успех. Зеленский допустил вторжение РФ в другие страны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия может не остановиться в Украине и начать вторжение в другие страны, поскольку российскому диктатору Владимиру Путину необходимо показывать успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Главу государства попросили ответить, могут ли россияне начать войну с другими странами.

"К сожалению, да. Я считаю, что это возможно, и это может произойти. Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Удачи на поле боя в Украине не состоится, массированного реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться... Поэтому ему предстоит показывать успех. Все понимают, что он может быть там, где есть слабое место", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, потенциальными целями для России могут стать те страны, которые до этого находились под влиянием Москвы еще в советские времена, или государства с внутренними конфликтами, где есть сепаратные институции.

Глава государства напомнил, о примере Молдовы. Украинская разведка перехватила документ о планах России сменить там власть, его уже передали президенту Майе Санду.

"А теперь подумайте, как они это (сменить власть в Молдове - ред.) могут сделать? Как? Где их границы с Молдовой? Я их не вижу. То есть должна быть высадка. А где она может быть? Мы говорим об атаке из Приднестровья или атаке Кишинева. Они могут сделать и развивать это направление", - уточнил Зеленский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия планировала напасть на Японию еще в 2021 году.

Также мы писали, что, по словам премьера Молдовы Дорина Речана, Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

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