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Украинские воины отбили около 100 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб

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Пятница 24 февраля 2023 06:48
Украинские воины отбили около 100 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб Фото: Украинские воины отбили около 100 атак россиян на пяти направлениях (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Основные усилия Россия сейчас сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"За минувшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях", - указали в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леоновка и Михальчина Слобода Черниговской области, Сопич, Кореньок, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфине, Алексеевка, Водологи, Запсилья и Митрополита. А также более 22 районов населенных пунктов Харьковской области. В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелечей, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Дворичной и Огурцовой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской и Григоровке, Спорном, Берестовом, Раздолевке и Федоровке. Нанес авиаударов неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Также пострадали Спирн и Сакко и Ванцетти Донецкой области. На направлении оккупанты применили 6 баражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Железнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка. Обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Железнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населённых пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Камянское, Лукьяновское, Степногриск и Павловское - Запорожской, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. В целом - районы более 30 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, состав боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным Украиной населением. Отключение сети Интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

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