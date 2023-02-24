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Британия ввела санкции против "Росатома" и союзников Путина

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Лондон, Пятница 24 февраля 2023 09:36
Британия ввела санкции против "Росатома" и союзников Путина Фото: Британия ввела санкции против представителей "Росатома" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. В частности, под санкции попали руководители "Росатома", а также 34 руководителя двух крупнейших российских оборонных компаний "Ростеха" и "Алмаз-антей" и четырех банков.

В частности, санкции ввели против:

  • Маттиаса Варнига, гендиректора оператора газопровода "Северный поток-2", а также экс-члена совета директоров "Транснефти" и "Роснефти";
  • Любви Кабаевой, матери гимнастки Алины Кабаевой;
  • Алексея Дюмина, главы Тульской области;
  • Алексей Козак, сына бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

Также в список попали 6 российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники, включая авиацию и флот.

Кроме того, Великобритания запретила экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, включая беспилотников. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.

Британия ввела санкции против 5 руководителей иранской Qods Aviation Industry - компании, производящей беспилотник, которые Россия использует против Украины.

Напомним, Австралия и Новая Зеландия к годовщине вторжения РФ в Украину ужесточили санкции против России.

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