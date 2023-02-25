Річниця вторгнення в Україну, нові санкції для РФ та виступ Зеленського: новини за 24 лютого
Рік тому, 24 лютого 2022 року, держава-окупант Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Увесь світ підтримав Україну та допомагає їй мужньо протистояти диктатору Володимиру Путіну.
Детальніше про те, що сталося у п'ятницю, 24 лютого, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Рівно рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України. Українські міста прокинулися від ракетних ударів, ворог прорвав кордон на кількох напрямках та намагався висадитися під Києвом для швидкого захоплення столиці.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.
- Українські захисники за минулу добу знищили 970 російських окупантів. Росія за рік повномасштабного вторгнення втратила майже 147 тисяч солдатів.
- Минулої доби українські військові відбили близько 100 атак противника. Росіяни здійснювали наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- За рік, впродовж якого триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вдалося провести 38 обмінів. Загалом вдалося звільнити 1863 особи.
У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну ряд країн запровадили додаткові санкції проти окупантів
Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб.
Сполучені Штати оголосили про низку додаткових заходів, спрямованих на продовження надання Україні необхідної підтримки та притягнення Росії до відповідальності за її агресивну війну. Окрім цього було введено санкції проти російських чиновників та пропагандистів.
Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники "Росатома" та союзники російського диктатора Володимира Путіна.
Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції проти Росії та пообіцяли додаткову військову допомогу Україні.
Прес-конференція президента Володимира Зеленського
24 лютого Володимир Зеленський дав пресконференцію. Зустріч президента України з журналістами була присвячена річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни.
За словами Зеленського про початок пошуку формату дипломатичного завершення війни можна буде говорити тільки коли Росія припинить нищити українців та українську землю.
Він також вважає, що Росія може не зупинитися в Україні та розпочати вторгнення в інші країни, оскільки російському диктатору Володимиру Путіну необхідно показувати успіх.
Президент розповів, що Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї, проте це не ракети ATACMS, а інший вид.
Зеленський вважає, що факт того, що Китай представив свою ініціативу щодо миру в Україні, є непоганим. Але зараз питання у тому, які кроки будуть після таких пропозицій.
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