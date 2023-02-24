ВСУ за год войны уничтожили почти 147 тысяч оккупантов: обновленные потери врага

Фото: ВСУ уничтожили за сутки еще 970 захватчиков (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 970 российских оккупантов. Россия за год полномасштабного вторжения потеряла около 147 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 февраля ориентировочно составляют: личного состава - около 146 820 (+970) человек ликвидировано,

танков - 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,

РСЗО - 474 (+3) ед,

средства ПВО - 247 (+3) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2033 (+4),

крылатые ракеты - 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,

специальная техника - 229 (+1).