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ВСУ за год войны уничтожили почти 147 тысяч оккупантов: обновленные потери врага

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 08:28
ВСУ за год войны уничтожили почти 147 тысяч оккупантов: обновленные потери врага Фото: ВСУ уничтожили за сутки еще 970 захватчиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 970 российских оккупантов. Россия за год полномасштабного вторжения потеряла около 147 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 24 февраля ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 146 820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков - 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,
  • РСЗО - 474 (+3) ед,
  • средства ПВО - 247 (+3) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2033 (+4),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,
  • специальная техника - 229 (+1).

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки отбили 100 атак россиян на пяти направлениях.

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