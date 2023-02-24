Зеленский назвал России условие для начала поиска формата дипломатического завершения войны

Только когда Россия прекратит уничтожать украинцев и украинскую землю, можно будет говорить о начале поиска формата дипломатического завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Давайте с самого начала. Из того, что вы (Россия – ред.) нарушили. Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, воду", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только после того, как Россия все это прекратит, можно будет сказать, в каком формате дипломатично ставить точку.