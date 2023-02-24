Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт австралийского премьер-министра.

"Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. В список санкций попали российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здоровье", - говорится в заявлении.

Кроме того, среди оказавшихся под санкциями названы участвующие в информационной кампании Кремля и оборонные предприятия: концерн "Калашников", компании "Адмиралтейские верфи", "Туполев", государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева и Курганмашзавод.

К слову, Канберра еще пообещала Киеву беспилотники, которые станут военной помощью.

Новая Зеландия также ввела санкции, что затронули 87 человек, среди которых политики и военные, проинформировала глава МИД страны Нана Махута. По словам министра, это "один из самых больших раундов" антироссийских ограничений со стороны Новой Зеландии.