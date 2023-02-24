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Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против России

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Пятница 24 февраля 2023 07:45
Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против России Фото: Австралия и Новая Зеландия ужесточили санкции против России (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Австралия 24 февраля ввела новые санкции против России и пообещала дополнительную военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт австралийского премьер-министра.

"Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц. В список санкций попали российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здоровье", - говорится в заявлении.

Кроме того, среди оказавшихся под санкциями названы участвующие в информационной кампании Кремля и оборонные предприятия: концерн "Калашников", компании "Адмиралтейские верфи", "Туполев", государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева и Курганмашзавод.

К слову, Канберра еще пообещала Киеву беспилотники, которые станут военной помощью.

Новая Зеландия также ввела санкции, что затронули 87 человек, среди которых политики и военные, проинформировала глава МИД страны Нана Махута. По словам министра, это "один из самых больших раундов" антироссийских ограничений со стороны Новой Зеландии.

Напомним, президент США Джо Байден 24 февраля объявит введение новых санкций против России.

Также мы писали, что, по информации СМИ, новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, коснутся около 200 российских юридических и физических лиц.

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