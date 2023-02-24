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Вопрос в том, что идет после слов. Зеленский отреагировал на мирный план Китая

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 18:22
Вопрос в том, что идет после слов. Зеленский отреагировал на мирный план Китая Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Факт того, что Китай представил свою инициативу по миру в Украине, является неплохим. Но сейчас вопрос в том, какие шаги будут после таких предложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Мне кажется, что Китай показал свое мнение на этот счет. Я уже однажды говорил, что я считаю, что это неплохо, что Китай стал говорить об Украине. Но вопрос, что идет после слов. Потому что во время войны мы должны понимать, что слова - словами, а вопросы в шагах, особенно, к чему они приведут, какой результат для нас", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что китайская инициатива совпадает с интересами Украины и мира в вопросах территориальной целостности и ядерной безопасности.

"Какие-то пункты есть, которые мне понятны, есть мнения, с которыми я не согласен и весь мир не соглашается. Тем не менее, это уже что-то. Я считаю, что правильно думать, что если там есть мнения, которые совпадают с уважением к международному праву, то мы должны использовать это и поработать в этом пункте с Китаем. Почему нет? Нам нужно собрать всех, чтобы изолировать одних", - уточнил президент.

Напомним, ранее стало известно, что власти Китая представили свой мирный план по войне России против Украины. Он состоит из 12 пунктов.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия уже раскритиковал такую инициативу КНР.

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