Пресс-конференция Зеленского на год войны: главные заявления

Зеленский о компромиссах и переговорах с Россией

Президент исключил возможность компромиссов после всех военных преступлений России.

"Давайте с самого начала, с того, что вы нарушили. Первый пункт - уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей земли, прекратите нас бомбить и прекратите убивать гражданское население, убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду. Прекратите бомбить города, села, убивать собак, котов, жечь леса. Все это вы прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку", - добавил Зеленский.

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО"

"Война в Украине начала перезагрузку НАТО. Так и есть, все проверили и поняли, что системы несовершенны, нужны более мощные вещи. Я не о снарядах говорю, много денег выделяется на киберпространство, дроны, IT и так далее… Я считаю, что идет реформирование состояния оборонных систем, потому что все увидели, чего ждать от Российской Федерации", - отметил президент.

О "мирном плане" Китая

"Мне кажется, что это был не "мирный план", не резолюция, не декларация и не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли. Я уже говорил, то, что Китай начал говорить об Украине, я считаю, что это очень неплохо. Вопрос в том, что есть за словами? Во время войны мы должны понимать - слова словами, но вопрос в шагах, особенно важно, к чему они приведут и какой будет результат для нас", - заявил Зеленский.

Кто больше всех поддерживает Украину

"(в вопросе спецтрибунала, - ред.) мы видим лидерство Нидерландов. Мы работаем с Риши Сунаком, с Великобританией и другими странами. Работаем по механизму компенсаций, уже есть первые шаги в США. И наши балтийские друзья - очень мощные. Честно говоря, балтийская тройка и Польша во всем нас поддерживают, чтобы мы ни попросили. Но мы глупостей не просим, это правда", - сказал президент.

"Никто не любит лузеров, надо пахать - это единственный шанс победить"

"Мы работали над объединением Европы, здесь есть страны с разным статусом, есть нейтральные. Мы работали над тем, чтобы изменить эту нейтральность на ненейтральностьк войне… И Вооруженные силы над этим работали, потому что победы на поле боя дают уверенность, никто не любит лузеров. Как бы это ни звучало, но это правда, все хотят быть победителями. Вот и все. И надо всем пахать внутри страны и снаружи, это единственный шанс победить", - добавил Зеленский.

Как Украина выйдет на дипломатическую фиксацию конца войны?

"Подход очень простой, чтобы было меньше риска снижения числа стран, которые нас поддерживают. Та или иная страна может поддержать какой-то один пункт "формулы мира"… Там есть фиксация мира или конца войны, там есть этот пункт. Нам нужны гарантии безопасности… для всей Европы. И тогда, когда есть выполнение и уважение к людям, Украине, если это будет выполняться, все равно мы дойдем до дипломатической фиксации конца войны. Но до этого нужно выполнить все пункты уважения", - сказал президент.

К "формуле мира" нужно привлечь Индию и Китай

"Я работаю вместе с командой и партнерами, чтобы все-таки были не только страны, которые нас поддерживают с первых дней… Я бы очень хотел, чтобы к "формуле мира" и саммиту были привлечены представители Африканского континента. Если честно, я хотел бы, чтобы была Индия и была Китай", - подчеркнул Зеленский.

У Украины есть все для победы в 2023 году

По словам Зеленского, Украина противостоит России не сама, ей помогают друзья, чтобы агрессия не распространилась дальше.

"Если все мы выполним свои задания, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я очень хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия", - заявил президент.

Пресс-конференция по итогам года войны

Встречу главы государства с представителями СМИ анонсировали в Офисе президента за день до ее проведения. Заявленная тема пресс-конференции – год противостояния Украины российской агрессии.

"В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости", – сообщили в ОП.

От каждого СМИ могли допустить к аккредитации по 1 корреспонденту, 1 оператору и 1 фотографу. Точное место и время начала мероприятия заранее не разглашали.

Конференции Зеленского во время войны и до ее начала

В 2022 году президент Украины не собирал масштабных пресс-конференций, но несколько раз встречался как с украинскими, так и с зарубежными журналистами.

16 ноября глава государства общался с представителями украинских медиа в Офисе президента.

Среди тем были: падение ракеты в Польше, отключения света после атак РФ по критической инфраструктуре, прогнозы "сложной зимы" для украинцев, а также возможность прямых переговоров с Путиным и гарантии безопасности.

Еще одна пресс-конференция Зеленского во время войны была организована на станции метро "Майдан Незалежности".

23 апреля на протяжении 2-х часов президент отвечал на вопросы журналистов о военной помощи союзников, трибунале для Путина, угрозе ядерного удара, статусе Крыма и Донбасса, сложности военной деблокады Мариуполя.

До начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины провел несколько больших встреч с представителями СМИ: