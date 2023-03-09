Россия выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов. Почти половину сбили

Россия во время сегодняшней атаки выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Оккупанты сегодня осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также россияне выпустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона Украины сбила 34 из 48 крылатых ракет, а также 4 беспилотника.

"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - добавил Залужный.

Что известно о сегодняшней атаке

Ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал несколько областей. В частности, были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Россияне атаковали Голосеевский район Киева ракетой "Кинжал", в результате атаки разрушен объект инфраструктуры.

Кроме того, во Львовской области российская ракета упала в жилую зону. Известно о четырех погибших.

Также зафиксированы прилеты в Днепропетровской, Кировоградской и Житомирской области.

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