ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов. Почти половину сбили

Новина українською →
Украина, Четверг 09 марта 2023 09:17
Россия выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов. Почти половину сбили Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Юрченко

Россия во время сегодняшней атаки выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Оккупанты сегодня осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

  • 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
  • 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
  • 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Также россияне выпустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Противовоздушная оборона Украины сбила 34 из 48 крылатых ракет, а также 4 беспилотника.

"В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - добавил Залужный.

Что известно о сегодняшней атаке

Ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал несколько областей. В частности, были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Россияне атаковали Голосеевский район Киева ракетой "Кинжал", в результате атаки разрушен объект инфраструктуры.

Кроме того, во Львовской области российская ракета упала в жилую зону. Известно о четырех погибших.

Также зафиксированы прилеты в Днепропетровской, Кировоградской и Житомирской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Залужный ракети атака дронов ПВО Война в Украине Война России против Украины ракетный удар
NEWS
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу