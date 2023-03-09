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Байден предложил выделить более 6 миллиардов долларов на помощь Украине в 2024 году

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Вашингтон, Четверг 09 марта 2023 19:46
Байден предложил выделить более 6 миллиардов долларов на помощь Украине в 2024 году Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден обнародовал свой бюджетный запрос на 2024 год. В частности, он просит выделить миллиарды долларов на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Согласно документу, Байден предложил выделить на поддержку Украины в 2024 году более 6 миллиардов долларов.

Это увеличит общие расходы США на помощь Украине и ее соседям до более чем 80 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения россиян.

Стоит заметить, что для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должен утвердить Конгресс США.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Украина расширила свой запрос на военную помощь от США.

Также мы писали, что США уже начали реализовать план по поставкам танков Abrams в Украину, но детали чиновникам раскрывать нельзя.

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