Байден предложил выделить более 6 миллиардов долларов на помощь Украине в 2024 году

Президент США Джо Байден обнародовал свой бюджетный запрос на 2024 год. В частности, он просит выделить миллиарды долларов на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Согласно документу, Байден предложил выделить на поддержку Украины в 2024 году более 6 миллиардов долларов.

Это увеличит общие расходы США на помощь Украине и ее соседям до более чем 80 миллиардов долларов с начала полномасштабного вторжения россиян.

Стоит заметить, что для того, чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должен утвердить Конгресс США.