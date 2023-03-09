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Приедет Соловьев. Россия планирует провокацию на границе Украины с Беларусью, - ГУР

Новина українською →
Беларусь, Четверг 09 марта 2023 17:26
Приедет Соловьев. Россия планирует провокацию на границе Украины с Беларусью, - ГУР Фото: российский пропагандист Владимир Соловьев (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Россия планирует масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Для освещения событий в Беларусь приедет пропагандист Владимир Соловьев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Согласно информации ГУР, для подробного освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ.

Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

Отмечено, что цель провокации - создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил страны в войне на стороне России.

Напомним, ранее командующий обороной Киева объяснил, зачем Россия опрокидывает военных в Беларусь. По его словам, пока все боевые части, которые создала Россия в Беларуси, были позже переброшены на восток. Кремль использует территорию своего союзника для восстановления техники и обучения солдат.

Также мы писали, что Россия отправила в Беларусь новые подразделения своих войск, а также эшелоны с техникой. Вероятно, РФ производит ротацию

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