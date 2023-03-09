Приедет Соловьев. Россия планирует провокацию на границе Украины с Беларусью, - ГУР
Россия планирует масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Для освещения событий в Беларусь приедет пропагандист Владимир Соловьев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Согласно информации ГУР, для подробного освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ.
Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.
Отмечено, что цель провокации - создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил страны в войне на стороне России.
Напомним, ранее командующий обороной Киева объяснил, зачем Россия опрокидывает военных в Беларусь. По его словам, пока все боевые части, которые создала Россия в Беларуси, были позже переброшены на восток. Кремль использует территорию своего союзника для восстановления техники и обучения солдат.
Также мы писали, что Россия отправила в Беларусь новые подразделения своих войск, а также эшелоны с техникой. Вероятно, РФ производит ротацию
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