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Число жертв вследствие падения ракеты во Львовской области возросло

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Львовская область, Четверг 09 марта 2023 09:58
Число жертв вследствие падения ракеты во Львовской области возросло Фото: количество жертв в результате падения ракеты во Львовской области возросло (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Золочевском районе Львовской области количество жертв возросло. Известно о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Обновлено. Спасатели рассказали о подробностях последствий удара и показали фото

"9 марта около 4:00 в Золочевском районе в результате ракетного удара произошло разрушение двух частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Так, во время проведения работ по разбору разрушенных конструкций домов спасателями обнаружено 5 погибших (3 мужчин и 2 женщины).

К проведению работ от ГСЧС привлечены 28 человек личного состава, 5 единиц спецтехники и кинологический расчет.

Фото: последствия ракетного удара во Львовской области (t.me/dsns_telegram)

"Количество погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело еще одного мужчины - 1963 года рождения. Искренние соболезнования родным", - написал Козицкий.

Напомним, что сегодня во время очередной российской массированной атаки одна из ракет упала в Золочевском районе в жилой зоне. Сначала сообщалось о четырех погибших.

Отметим, что в эту ночь враг атаковал украинские объекты энергетики. Войска РФ выпустили по Украине 81 ракету.

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Львовская область Война России против Украины ракетный удар
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