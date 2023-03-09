Зеленский назначил замглавы Нацгвардии: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя главы Национальной гвардии. Им стал Олег Сахон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства, опубликованного на сайте Офиса президента.

"Назначить Сахона Олега Александровича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Отметим, Олег Сахон - генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления. Он участвовал в обороне Харькова от российских оккупантов в 2022 году.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ, согласно которому должности лишился заместитель командующего Нацгвардией Украины Руслан Дзюба.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в состав СНБО главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

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