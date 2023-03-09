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Британская разведка показала новую карту боев в Украине: какова ситуация на фронте

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Донбасс, Четверг 09 марта 2023 12:55
Британская разведка показала новую карту боев в Украине: какова ситуация на фронте Фото: британская разведка показала новую карту боев в Украине на 9 марта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Разведка Великобритании обновила карту боевых действий в Украине на 9 марта. Российские войска продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, а ВСУ держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tiwtter британского Министерства обороны.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка.

Британская разведка показала новую карту боев в Украине: какова ситуация на фронте

Фото: разведка Великобритании обновила карту боевых действий в Украине на 9 марта (twitter.com/DefenceHQ)

При этом на Бахмутском направлении российские захватчики не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Так, наши бойцы отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино.

Между тем, на Авдеевском и Шахтерском направлениях путинские войска вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области, но безрезультатно.

Вместе с тем, на Запорожском и Херсонском направлениях вражеская армия обороняется.

Напомним, по данным карт аналитиков ISW, россиянам не удалось окружить Бахмут, но они усиливают наступления к северу от города. Также враг активизировал свои атаки в районе Марьинки.

Между тем в Генштабе ВСУ отчитываются, что оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из составов центральной части РФ.

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