США ввели санкции против банков, через которые Иран получал миллиарды в обход ограничений

Эта структура позволяла получать доступ к международной финансовой системе иранским компаниям Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial. Co. (PGPICC) и Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), которые связанны с торговлей нефтепродуктами.

Согласно информации, Иранские биржи создают подставные компании за рубежом, чтобы осуществлять торговлю от имени своих иранских клиентов, при этом операции с иностранной валютой ведутся через внутренние бухгалтерские книги. Эти схемы позволяли иранскому режиму получать миллиардное состояние.

"Иран культивирует сложные сети уклонения от санкций, где иностранные покупатели, биржи и десятки подставных компаний совместно помогают попавшим под санкции иранским компаниям продолжать торговлю", - отметил замминистра финансов США Уолли Адейемо.