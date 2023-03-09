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США ввели санкции против банков, через которые Иран получал миллиарды в обход ограничений

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США, Четверг 09 марта 2023 19:48
США ввели санкции против банков, через которые Иран получал миллиарды в обход ограничений Фото: США ввели санкции против банков, через которые Иран получал миллиарды в обход ограничений (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты ввели санкции против 39 финансовых учреждений, создававших "теневую банковскую сеть", через которую Иран получал миллиардную прибыль в обход ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Эта структура позволяла получать доступ к международной финансовой системе иранским компаниям Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial. Co. (PGPICC) и Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), которые связанны с торговлей нефтепродуктами.

Согласно информации, Иранские биржи создают подставные компании за рубежом, чтобы осуществлять торговлю от имени своих иранских клиентов, при этом операции с иностранной валютой ведутся через внутренние бухгалтерские книги. Эти схемы позволяли иранскому режиму получать миллиардное состояние.

"Иран культивирует сложные сети уклонения от санкций, где иностранные покупатели, биржи и десятки подставных компаний совместно помогают попавшим под санкции иранским компаниям продолжать торговлю", - отметил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки также ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

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