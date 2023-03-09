ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
Фото: потери российских войск составляют уже около 156 120 убитыми (GettyImages)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 590 окупантов. Также было уничтожено средство ПВО и пять танков противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 156 120 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3441 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6736 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 2465 (+2) ед,
- РСЗО - 488 (+0) ед,
- средства ПВО - 254 (+1) ед,
- самолетов - 303 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,
- специальная техника - 237 (+1).
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из составов центральной части РФ.
Также мы писали о том, что пограничники из минометов уничтожили 8 окупантов возле Бахмута.
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