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ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян

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Киев, Четверг 09 марта 2023 08:15
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян Фото: потери российских войск составляют уже около 156 120 убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 590 окупантов. Также было уничтожено средство ПВО и пять танков противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 156 120 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3441 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6736 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2465 (+2) ед,
  • РСЗО - 488 (+0) ед,
  • средства ПВО - 254 (+1) ед,
  • самолетов - 303 (+0) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,
  • специальная техника - 237 (+1).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из составов центральной части РФ.

Также мы писали о том, что пограничники из минометов уничтожили 8 окупантов возле Бахмута.

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