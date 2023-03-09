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Официально. Петр Павел стал президентом Чехии

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Прага, Четверг 09 марта 2023 15:38
Официально. Петр Павел стал президентом Чехии Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 9 марта, в Пражском граде состоялась инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела. Он стал четвертым президентом страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČT24.

"Я клянусь в верности Чешской Республике. Я обязуюсь соблюдать ее Конституцию и законы. Я клянусь своей честью исполнять свои обязанности в интересах всего народа и в меру своих знаний и совести", - заявил он во время присяги.

В своей речи после присяги Павел заявил, что вскоре опубликует план конкретных целей на первые 100 дней своей работы.

Он также заявил, что хочет сделать правительство более открытым для людей и событий и вернуть прозрачное и регулярное общение.

"Общество не разделено, скорее оно привыкло говорить о том, что его разделяет. Результаты выборов показали, что люди предпочитают правду и порядочность", - сказал он.

Петр Павел считает важным снижение инфляции и государственного дефицита. Он добавил, что будет поддерживать меры, которые позволят это сделать, хотя иногда они будут болезненными.

Фото: Петр Павел на инаугурации в Пражском граде (Getty Images)

Павел сменил на посту главы государства Милоша Земана, побеждавшего в 2013 и 2018 годах. На днях президент Чехии заявил, что считает целесообразным ограничить одним пятилетним сроком пребывание главы государства на своем посту.

Более подробно о новом президенте Чехии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Чехия инаугурация Петра и Павла
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