Резолюция НАТО по России и размещение Patriot на границе с Украиной: новости за 21 ноября

Война России против Украины: последние новости

За сутки, 20 ноября, украинские военные отбили все атаки россиян вблизи десяти населенных пунктов в Донецкой области.

В британской разведке рассказали, что российские военные становятся уязвимее в районе Сватового Луганской области. При этом командование хочет сохранить контроль над городом.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные пытаются штурмовать Белогоровку Луганской области. Тем временем наши воины двигаются в направлении Сватово-Кременной.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть раненые.

Украинским военным удалось уничтожить пункт управления и склад горюче-смазочных материалов россиян. Также ВСУ "накрыли" два района скопления оккупантов.

Россияне атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате обстрела оккупантов ранены два человека.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев.

Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе ПВО Patriot

Германия достигла соглашения о переброске из Германии в Польшу к украинской границе зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такое размещение систем ПВО позволит "хотя бы на том участке фронта защитить наше небо этими комплексами".

Израиль готов предоставить Украине вооружение, если Россия получит ракеты от Ирана

Израиль пригрозил России из-за вероятной закупки иранских баллистических ракет. Глава Штаба национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что его страна готова в ответ начать поставки вооружения Украине.

При этом Министерство иностранных дел Израиля выразило протест из-за военного сотрудничества Ирана и России.

В Минобороны назвали цель оккупантов на востоке после потери Херсона

Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что после потери Херсона оккупанты пытаются поднять боевой дух и концентрируют свои силы на востоке. Их целью является выход на границы Донецкой области.

"Российская армия не покидает свою цель выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Цена того, что враг не продвигается, слишком высока", - отметила она.

Миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ

От 2 до 3 миллионов жителей Украины, вероятно, покинут свои дома из-за наступления холодов, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, такой прогноз основывается на том, что сотни тысяч помещений по всей Украине не имеют газоснабжения, и из-за этого украинцы не только не могут приготовить еду, но они также лишены отопления.

В ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей. Призвали водителей быть осторожнее

В Украине в ряде областей ожидается гололедица и сильный туман. Водителей призывали быть осторожнее на дорогах.

"По данным Укргидрометцентра, 22 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - пишет пресс-служба ГСЧС.