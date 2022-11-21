В Минобороны назвали цель оккупантов на востоке после потери Херсона

После потери Херсона оккупанты пытаются поднять боевой дух и концентрируют свои силы на востоке. Их целью является выход на границы Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"После того, как освободили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для них, они ищут место приложения силы, чтобы были хотя бы тактические новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка - это Донецкая область", - рассказала Маляр.

По ее словам, сейчас количество атак оккупантов на востоке уменьшилось из-за погоды, но постоянные обстрелы продолжаются. Ежедневно оккупанты совершают почти 400 обстрелов.

"Российская армия не покидает свою цель выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Цена того, что враг не продвигается, слишком высока", - добавила замминистра обороны.