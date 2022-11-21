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Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

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Понедельник 21 ноября 2022 15:22
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом Фото: Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа" в Telegram.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев.

По его словам, резолюция ПА НАТО имеет несколько важных для Украины решений:

  • увеличение поставок Украине вооружения;
  • разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;
  • создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Вместе с тем, в резолюции закреплена позиция НАТО о том, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, ранее сообщалось, что политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Кроме того, мы писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.

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