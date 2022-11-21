Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа" в Telegram.
"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев.
По его словам, резолюция ПА НАТО имеет несколько важных для Украины решений:
- увеличение поставок Украине вооружения;
- разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;
- создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.
Вместе с тем, в резолюции закреплена позиция НАТО о том, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.
Напомним, ранее сообщалось, что политические группы Европейского парламента согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.
Кроме того, мы писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России режим террористическим.
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