Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партии "Слуга народа" в Telegram .

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", - заявил нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев.

По его словам, резолюция ПА НАТО имеет несколько важных для Украины решений:

увеличение поставок Украине вооружения;

разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Вместе с тем, в резолюции закреплена позиция НАТО о том, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.