Германия договорилась с Польшей о переброске к украинской границе ПВО Patriot
Германия достигла соглашения о переброске из Германии в Польшу к украинской границе зенитных ракетных комплексов Patriot.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министерства обороны Германии.
"Польша — наш друг, партнер и, как сосед Украины, особенно уязвим. Вместе с моим коллегой Мариушем Блащаком мы договорились поставить Польше системы Patriot и обеспечить безопасность ее воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter. Детали этого сотрудничества сейчас прорабатываются специалистами обеих стран", — заявила Ламбрехт.
Министр обороны Польши подтвердил договоренность об установке систем ПВО у украинской границу. По его словам, остается только определить версию системы ПВО, как быстро они будут переданы в Польшу и как долго они будут размещены в стране.
Ранее мы писали, что Польша приняла предложение Германии о размещении на территории страны дополнительных систем Patriot.
Перед этим Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла защитить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.
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