ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 20 ноября успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Амбарное, Бочково, Ветеринарное, Огирево и Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на ранее занятых рубежах. Зафиксированы артиллерийские обстрелы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Берестовой Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Клещиевка, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Озаряновка, Озаряновка, , Спорное и Яковлевка в Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. От артиллерийского огня противника пострадали районы населённых пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области; Дорожнянка, Железнодорожное, Малиновка, Орехов, Степное и Волшебное Запорожской области и город Никополь на Днепропетровщине.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Для уточнения позиций наших войск и коррекции огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Веселое, Высунцы, Клапая и Херсон.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спорное, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

Подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.

В населенном пункте Любимовка временно оккупированой территории Херсонской области россияне под видом поиска диверсионно-разведывательных групп незаконно проникают в частные дома и грабят имущество местных жителей

На временно занятых территориях Луганской области продолжаются меры принудительного переселения местных жителей. В частности в Луганск принудительно перемещены жители Беловодска.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.