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Россияне становятся более уязвимыми у Сватового, - британская разведка

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Понедельник 21 ноября 2022 08:42
Россияне становятся более уязвимыми у Сватового, - британская разведка Фото: россияне становятся более уязвимыми у Сватового (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные становятся уязвимее в районе Сватового Луганской области. При этом командование хочет сохранить контроль над городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку британской разведки.

По данным разведки, за последние семь дней вокруг Сватового продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки. Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, которые, вероятно, частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными резервистами.

"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России теперь больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", - сообщают в разведке.

Также отмечается, что российские лидеры, скорее всего, будут рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет, поскольку он достаточно крупный город в Луганской области.

При этом командирам, вероятно, достаточно тяжело поддерживать надежную оборону. Они также пытаются обеспечить ресурсами наступательные операции южнее Донецка.

Разведка добавляет, что как оборонительная, так и наступательная способность России продолжают сдерживаться из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что операция по освобождению Луганской области не будет быстрой, ведь россияне давно укрепились на этом направлении за счет боевиков так называемой "ЛНР" и ранее находившихся в Харьковской области сил.

К тому же, аналитики ISW отмечали, что на линии Сватово-Кременная во время контрнаступательных действий ВСУ ведутся бои. Ухудшающиеся погодные условия влияют на боевые действия.

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