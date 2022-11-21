Россияне обстреляли Херсон, есть раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского .

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщала о звуках взрывов в Херсоне.

Отметим, что вчера оккупанты также обстреливали Херсон. В результате атаки в городе была повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

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