Российские военные из реактивной артиллерии атаковали Волчанск: есть раненые

В понедельник, 21 ноября, россияне атаковали Волчанск (Харьковская область). В результате обстрела оккупантов ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители", - говорится в сообщении. По словам Синегубова, оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. "Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба госпитализированы, получили взрывные травмы и осколочные ранения", - добавил глава области. Их состояние медики оценивают как среднее.