В ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей. Призвали водителей быть осторожнее

В Украине в ряде областей ожидается гололедица и сильный туман. Водителей призывали быть осторожнее на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 22 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - пишет пресс-служба ГСЧС.

В Киеве и области на дорогах ожидается гололедица. В целом погодные условия, вероятно, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

ГСЧС призывает водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, а также контролировать скорость транспорта.