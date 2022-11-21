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В ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей. Призвали водителей быть осторожнее

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Понедельник 21 ноября 2022 14:45
В ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей. Призвали водителей быть осторожнее Фото: в ГСЧС предупредили о непогоде в ряде областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в ряде областей ожидается гололедица и сильный туман. Водителей призывали быть осторожнее на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 22 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман, видимость 200-500 метров", - пишет пресс-служба ГСЧС.

В Киеве и области на дорогах ожидается гололедица. В целом погодные условия, вероятно, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

ГСЧС призывает водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, а также контролировать скорость транспорта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 21 ноября, в Украине ожидается мокрый снег и дождь. При этом на дорогах возможен гололед.

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