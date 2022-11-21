В Украине отреагировали на возможное размещение систем Patriot на польской границе

В Воздушных силах ВСУ надеются, что Польша разместит системы противоракетной обороны Patriot на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

"С начала вторжения России мы просили весь мир защитить, закрыть наше небо, предоставить оружие, самолеты. Очень хотелось, чтобы это произошло. Хотя бы на том участке фронта защитить наше небо этими комплексами ( Patriot - ред.)", - сказал он.

Напомним, после падения ракеты в Польше Министерство обороны Германии предложило Варшаве дополнительные системы противоракетной обороны Patriot, чтобы она смогла защитить свое воздушное пространство от потенциально возможных ракетных обстрелов.

Польша, в свою очередь, выразила желание разместить эти комплексы на границе с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.