Враг штурмует Белогоровку и разрушил Макеевку: Гайдай о ситуации в Луганской области

Российские военные пытаются штурмовать Белогоровку Луганской области. Тем временем наши воины двигаются в направлении Сватово-Кременной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

По словам главы Луганской ОВА, россияне полностью разрушили Макеевку. В населенном пункте остается около 40 гражданских, а в Невском - около 150.

"Со стороны Белогоровки - там больше оборонительные действия, рашисты не прекращают атаковать населенный пункт. Орки рассматривают село и как собственный плацдарм для наступления, так и угрозу продвижения ВСУ в Лисичанск", - заявил Гайдай.

Гайдай добавил, что, согласно уточненной информации, наши воины уничтожили колонну техники россиян в Сиротино.

"В Невском дела лучше - люди уже даже начали делать некоторые мелкие ремонты. Вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства.

Местным регулярно подвозят гумпомощь", - добавил глава Луганской ОВА.