Різанина у Бучі та звільнення Київської області: новини за вихідні

Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області, виявлено докази звірств росіян у Бучі, убито відомого фотографа та документаліста Макса Левіна. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 2-3 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Різанина в Бучі. Що побачили після звільнення Бучі

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.

На шокуючих кадрах з Бучі зібрані докази звірств росіян. Так, в одному з будинків вороги влаштували собі казарму, а в сусідньому - розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі там - на колінах біля стіни. Росіяни вбивали без розбору: пенсіонерів, чоловіків, жінок, дітей. Знайдені люди в підвалі зі слідами катування, зв'язані, прострілені коліна.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що такої жорстокості по відношенню до цивільного населення не бачили в Європі десятиліттями.

До 9 травня Путін хоче отримати хоч якусь "перемогу" в Україні, - розвідка США

Джерела в розвідці США повідомляють, що Росія переглянула свою військову стратегію щодо України і має намір зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України. Намічена дата закінчення "успішної" операції-початку травня.

Джерела в американській розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском суспільства і свого оточення через відсутні гучні перемоги. Тому день 9 травня повинен стати для нього днем Перемоги в новій війні. Але всі джерела сходяться на думці, що Путін має намір влаштувати парад Перемоги 9 травня незалежно від стану війни, або мирних переговорів.

Російські військові торгують награбованим майном українців у Білорусі, – розвідка

Головне управління розвідки українського Міністерства оборони виявило в білоруській Наровлі спеціалізований базар російських окупантів, де вони продають майно пограбованих українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

"В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні", – йдеться в повідомленні.

Відомий фотограф і документаліст Макс Левін загинув у Київській області

Через майже три тижні після зникнення фотографа і документаліста Макса Левіна стало відомо про його загибель. Напередодні його тіло виявила поліція.

Російські окупанти вбили Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї.

Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території, - Качинський

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива повинна виходити від Вашингтона.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив він.

Більше жодного кубометра. Литва підтвердила відмову від російського газу

Литва стала першою країною в Європейському союзі, яка повністю відмовилася від російського газу. Вільнюс більше не імпортуватиме з Росії жодного кубометра газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.

"З сьогоднішнього дня і надалі Литва не буде споживати ані кубометра токсичного російського газу. Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", - зазначила вона.