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Ракетний удар по Кременчуку: з'явилися подробиці

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Кременчук, Субота 02 квітня 2022 22:21
Ракетний удар по Кременчуку: з'явилися подробиці Фото: в результаті ракетного удару окупантів знищено Кременчуцький НПЗ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 2 квітня окупанти завдали ракетно-бомбових ударів по Кременчуцькому нафтопереробному заводу (НПЗ). В результаті обстрілу підприємство не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитра Луніна.

"Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і прилеглі склади паливно-мастильних матеріалів", - написав у Telegram глава ОВА.

За його словами, в результаті ворожого удару інфраструктура НПЗ знищена і підприємство не працює. На заводі триває пожежа. Його продовжують гасити співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію", - уточнив Лунін.

Він додав, що в результаті обстрілу НПЗ постраждали кілька людей. Вони отримали опіки, але загрози для їхнього життя немає.

Глава ОВА попросив жителів Полтавської області не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. "В Україні - війна, ситуація дуже складна, але цілком контрольована", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 2 квітня російські загарбники завдали ракетні удари по Полтаві та Кременчуку.

Зазначимо, вдень 2 квітня обстрілу піддався Миргород Полтавської області.

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