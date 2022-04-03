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В Одесі прогриміли вибухи. Окупанти атакували з повітря

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Одеса, Неділя 03 квітня 2022 06:54
В Одесі прогриміли вибухи. Окупанти атакували з повітря Фото: в Одесі після ракетного обстрілу піднялася велика хмара диму (t.me/suspilneodesa)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі рано вранці пролунали вибухи, після чого над містом піднялася велика хмара диму. Вночі лунали сирени повітряної тривоги. Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук просить одеситів залишатися в укриттях. З'ясувалося, що окупанти завдали по місту ракетного удару.

Про це 3 квітня повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь" та відеозвернення прес-секретаря Одеської ОВА.

"Одесу атакували з повітря. В деяких районах зафіксована пожежа.Частину ракет збито ППО. Рекомендовано закрити вікна", - кажуть військові.

Братчук просить жителів Одеси не панікувати, а діяти за правилами про повітряну загрозу.

"Отримуйте інформацію з офіційних джерел", - зазначив він.

Так, у місцевих пабліках з'явилася маса повідомлень про звуки вибуху в Одесі. Крім того, в мережі були опубліковані фото диму в небі над містом.

Як повідомляє депутат Одеської міськради Петро Обухов у своєму Telegram, російські окупанти били по інфраструктурному об'єкту.

"Ворог здійснив ракетну атаку по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об'єкт. Ми нічого не забудемо і не простимо", - йдеться у публікації.

Також Братчук різко висловився про "блогерів", які знімали те, що відбувається на відео, вказували на геолокацію, і розміщували в інтернеті - що суворо заборонено робити, оскільки ворог може так коригувати свій вогонь.

"Недобрий ранок недоблогерам, що знімали ранкове відео, викладали у соцмережі з геолокацією. До вас вже виїхали побратими! Нехай ваші дупи палають і усі одеські мами посилають вам "гарячі вітання"!" - пише він.

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