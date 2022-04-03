Окупанти обстріляли Миколаїв та Очаків: є загиблі та постраждалі
Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти завдали ударів по Миколаєву та Очакову. За попередніми даними, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської області Віталія Кіма.
За його словами, в результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 людей. Госпіталізували 11 людей, серед них 15-річна дитина. Підліток перебуває у стані середньої тяжкості, його завтра прооперують.
"Один помер, не врятували", - додав Кім.
Глава області зазначив, що поранені та загиблі є і в результаті обстрілу Очакова. Однак кількість жертв він не назвав.
Нагадаємо, сьогодні вдень мер Миколаєва заявив, що окупанти завдали по місту декілька ракетних ударів.
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