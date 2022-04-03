ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше жодного кубометра. Литва підтвердила відмову від російського газу

Новость на русском →
Вільнюс, Неділя 03 квітня 2022 11:55
Більше жодного кубометра. Литва підтвердила відмову від російського газу Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Сергей Новиков

Литва стала першою країною в Європейському союзі, яка повністю відмовилася від російського газу. Вільнюс більше не імпортуватиме з Росії жодного кубометра газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.

"З сьогоднішнього дня і надалі Литва не буде споживати ані кубометра токсичного російського газу. Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку квітня литовська газотранспортна система працює без російського газу. Весь попит на газ задовольняється через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Литва
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою