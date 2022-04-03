Більше жодного кубометра. Литва підтвердила відмову від російського газу

Литва стала першою країною в Європейському союзі, яка повністю відмовилася від російського газу. Вільнюс більше не імпортуватиме з Росії жодного кубометра газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте.

"З сьогоднішнього дня і надалі Литва не буде споживати ані кубометра токсичного російського газу. Литва стала першою країною ЄС, яка відмовилася від імпорту російського газу", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку квітня литовська газотранспортна система працює без російського газу. Весь попит на газ задовольняється через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді.

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