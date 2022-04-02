Російські військові торгують награбованим майном українців у Білорусі, – розвідка

Головне управління розвідки українського Міністерства оборони виявило в білоруській Наровлі спеціалізований базар російських окупантів, де вони продають майно пограбованих українців.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

"В "асортименті" мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, російські окупанти намагаються збути вкрадені долари та євро. Білоруси, однак, найчастіше відмовляються купувати валюту та радять звертатися до фінустанов. Мародери такий варіант виключають, посилаючись на заборону командування.

Постачання мародерського "товару" поставлене на "промислові рейки". З Бурині (Сумська область) рухається ціла колона вантажівок з вкраденими речами. У білоруському Мозирі з російських військових КамАЗів вивантажують майно й відправляють до РФ службою експрес-доставки.