До 9 травня Путін хоче отримати хоч якусь "перемогу" в Україні, - розвідка США

Джерела в розвідці США повідомляють, що Росія переглянула свою військову стратегію щодо України і має намір зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України. Намічена дата закінчення "успішної" операції-початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела в американській розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском суспільства і свого оточення через відсутні гучні перемоги. Тому день 9 травня повинен стати для нього днем Перемоги в новій війні. Але всі джерела сходяться на думці, що Путін має намір влаштувати парад Перемоги 9 травня незалежно від стану війни, або мирних переговорів.