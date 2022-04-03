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До 9 травня Путін хоче отримати хоч якусь "перемогу" в Україні, - розвідка США

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Неділя 03 квітня 2022 03:45
До 9 травня Путін хоче отримати хоч якусь "перемогу" в Україні, - розвідка США Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Джерела в розвідці США повідомляють, що Росія переглянула свою військову стратегію щодо України і має намір зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України. Намічена дата закінчення "успішної" операції-початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела в американській розвідці повідомляють, що президент Росії Володимир Путін перебуває під тиском суспільства і свого оточення через відсутні гучні перемоги. Тому день 9 травня повинен стати для нього днем Перемоги в новій війні. Але всі джерела сходяться на думці, що Путін має намір влаштувати парад Перемоги 9 травня незалежно від стану війни, або мирних переговорів.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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