Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території, - Качинський
Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива повинна виходити від Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив він.
За його словами, в даний час таке питання не стоїть, "однак це може скоро змінитися". Він також підкреслив, що ініціатива повинна виходити від американців.
Нагадаємо, раніше Качинський заявляв про те, що Польща хотіла б сама мати ядерну зброю, але оцінював цю ідею як нереальну.
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