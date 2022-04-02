У Бучі Нацполіція розпочала зачистку міста

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Нацполіції .

У Бучі працюють бійці зведеного полку спецпризначення САФАРІ. До його складу ввійшли представники підрозділів поліції особливого призначення, бійці КОРДу і Тор, а також спеціалісти вибухотехнічної служби.

"Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям. Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям", – йдеться в повідомленні.

Спецпризначенці зачищають територію міста від диверсантів і колаборантів, оглядають місця воєнних злочинів армії РФ, вилучають небезпечні предмети та боєприпаси, що не здетонували. Правоохоронці докладають усіх зусиль, щоб Буча стала безпечною і місцеві мешканці якомога швидше змогли повернутися додому.