ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зі звільнених районів Київщини вивезли 410 тіл мирних мешканців, – Венедіктова

Новость на русском →
Київська область, Неділя 03 квітня 2022 19:36
Зі звільнених районів Київщини вивезли 410 тіл мирних мешканців, – Венедіктова Фото: На вулицях звільненої Бучі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова поділилася попередніми наслідками звірств російських окупантів у Київській області. Виявили вже понад чотири сотні вбитих мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"З районів звільненої Київщини вивезли 410 тіл загиблих мирних жителів, судмедексперти вже оглянули 140", – заявила Венедіктова.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.

Західні країни засудили вчинену РФ різанину в Київській області. Тим часом президент Зеленський звернувся до матерів російських військових із закликом подивитися на звірства своїх дітей.

До слова, британська розвідка заявила про санкціонування страт цивільних українців Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України Київська область Ірина Венедіктова Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою