Мир до 4 июля? Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа
Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею скорейшего завершения войны, однако подчеркнул - это не означает готовности Украины уступать территории.
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, заявил сам Зеленский.
Зеленский о возможной дате 4 июля
Президент прокомментировал информацию о том, что США якобы стремятся завершить войну до 4 июля - дня празднования 250-й годовщины независимости США.
"Что касается 4 июля, что Соединенные Штаты или президент Трамп хотят закончить войну - я могу только поддержать такую позицию, если об этом действительно заявил президент США. Для меня это новая информация", - сказал Зеленский.
Он отметил, что переговорный процесс динамичный и ситуация быстро меняется.
Переговоры с США: что обсуждали
По словам президента, во время встреч в Абу-Даби и Швейцарии стороны Украины и США обсуждали возможности быстрого завершения войны.
"Стороны Украины и Соединенных Штатов поднимали вопрос о желании и видении со стороны США как можно быстрее завершить эту войну", - пояснил он.
Fast track - но без потери территорий
Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает формат быстрых решений, однако есть принципиальная граница.
"Украина всегда поддерживала быстрые решения. Мы часто говорим о fast track по вступлению в ЕС, и по завершению войны - именно такой fast track мы поддерживаем безоговорочно. Но речь не идет о том, что fast track связан с тем, что мы отдаем часть своих территорий", - подчеркнул президент.
Чего хотят в США
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Белом доме стремятся достичь соглашения о завершении войны до празднования 250-летия независимости США 4 июля.
В то же время европейские чиновники и представители НАТО отмечают, что пока не видят признаков готовности России уступать свои требования. По данным источников, переговоры уже неоднократно проходили определенные США дедлайны.
Каким Трамп видит завершение войны в Украине
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии. В то же время украинская сторона настаивает на предварительном одобрении документа Конгрессом США.
Киев считает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы американскими законодателями. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что это обеспечит украинцам уверенность в надежности поддержки союзников в будущем.
Ранее также президент США заявлял, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал, хотя сначала считал ее простой для урегулирования.