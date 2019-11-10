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"Слуга народу" обрала нового керівника партії

Новини » Політика     10.11.2019 - 13:19
"Слуга народу" обрала нового керівника партії
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Корнієнка обрали керівником партії на з'їзді в Києві 10 листопада

Члени політичної сили "Слуга народу" під час з'їзду в Києві у неділю, 10 листопада, обрали нового керівника партії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, під час з'їзду члени партії обрали керівником "Слуги народу" народного депутата та першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка. У своїй промові Корнієнко анонсував законодавчі зміни щодо політичних партій.

"Найближчим часом ми ініціюємо законодавчі зміни про політичні партії",- заявив новообраний глава партії.

Також він додав, що у "Слузі народу" планують створити громадський хаб партії, де будуть обговорюватись законопроекти.

Крім того, Корнієнко розповів коли "Слуга народу" розробить статут партії.

"Нам зараз потрібно два місяці на підготовку статуту партії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков склав повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Свою відставку Разумов анонсував на початку жовтня. Тоді Разумков зазначав, що нового керівника партії оберуть під час з'їзду в листопаді.

Крім того, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Олександр Корнієнко анонсував, що партія "Слуга народу" збереться на з'їзд, на якому буде обговорюватися питання зміни керівника політичної партії.

Також РБК-Україна писало, що у неділю, 10 листопада, політична партія "Слуга народу" проведе з'їзд. Планувалося, що перший етап з'їзду пройде 10 листопада у виставковому центрі "Парковий" в Києві. Під час засідання повинні розглянути питання обрання нового керівника партії, а також участі у виборах в територіальних громадах.

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